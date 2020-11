Dresden sieht Chance auf Rückkehr der Juwelen

Spektakulärer Coup

Zwei Unbekannte waren am 25. November vor einem Jahr in das berühmte Schatzkammermuseum im Residenzschloss eingedrungen und hatten gut ein Dutzend kostbarer Schmuckstücke aus Diamanten und Brillanten gestohlen. Der Coup, der international Schlagzeilen machte, dauerte nur wenige Minuten. Nach monatelanger Puzzlearbeit waren vergangenen Dienstag drei von fünf dringend Tatverdächtigen bei einer Großrazzia in Berlin festgenommen worden. Sie gehören - wie zwei derzeit flüchtige junge Männer - zu einem arabischstämmigen Clan.