18-Jähriger begeistert in den sozialen Medien

Nahe eines Waldes, wo er mit seiner Familie lebt, faszinierten ihn die mächtigen Landmaschinen schon von Kindesbeinen an, im Alter von 16 Jahren begann er sie deshalb zu fotografieren. Als viele seiner Freunde auf der sozialen Internet-Plattform Instagram aktiv wurden, ging auch er „online“ und startete sein Profil „picture_bydavid“. Das erste Posting setzte er am 14. April 2018 ab: „Ich habe dann laufend eines meiner vielen Bilder gepostet, das Feedback war durchwegs positiv und die Follower wurden immer mehr,“ so der junge Bursch, der eigentlich Schüler der HTL Traun ist und später IT-Techniker werden will.