Schwieriger Stimmenfang in der NÖ-Landeshauptstadt

Auf einen völlig anderen Wahlkampf ist auch die Volkspartei um Vizebürgermeister Matthias Adl eingestellt. Digitale Kommunikation und das Telefon seien wesentlich, um mit Bürgern in Kontakt zu treten. Adl spart aber auch nicht an Kritik am frühen Wahltermin: „Man nimmt den St. Pöltnern hier die Chance, sich persönlich eine Meinung zu bilden. Die SP will die Krise parteipolitisch nutzen!“