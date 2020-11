Durch die Corona-Krise plötzlich in einer Notlage

Seit März kein Auftritt mehr

Doch jetzt ist diese befürchtete Notlage eingetreten: Sein letzter Auftritt war am 15. März in Sölden. Seither: nichts. Keine einzige Veranstaltung. Kein einziger Euro, der in die Familienkassa gespült worden ist. Acht Monate konnte man von den Ersparnissen zehren; jetzt sind sie weg. Was erschwerend dazukommt: Die hochschwangere Lebensgefährtin arbeitet in der Reisebranche. Und auch die ist völlig eingebrochen.