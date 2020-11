Schwerpunktkontrollen: Lkw sind fit für Winter

Die Schwerfahrzeuge, die in Tirol unterwegs sind, scheinen für den Winter gerüstet zu sein. Bei Schwerpunktkontrollen durch die Tiroler Polizei am Mittwoch im ganzen Land waren 99 Prozent der überprüften Fahrzeuge mit Winterreifen ausgerüstet. Auch hatten fast alle die vorgeschriebenen Schneeketten mit an Bord.