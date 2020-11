Schließfächer geleert: Auch Wiener Bank betroffen

Mindestens drei Banken sind von dem am Freitag aufgeflogenen groß angelegten Schließfächer-Coup betroffen: Wie am Nachmittag bekannt wurde, hat jene Bande, die sich zu Schließfächern in zwei Banken in Niederösterreich Zugriff verschafft hat, wohl auch in Wien zugeschlagen. Betroffen ist eine Raika-Filiale in der Muthgasse im Bezirk Döbling.