„Dancing Stars“: Karina Sarkissova hat Corona

Sarkissova wurde in Budapest positiv auf eine COVID-19-Infektion getestet und wird deshalb in der „Dancing Stars“-Live-Show am Freitagabend um 20.15 Uhr in ORF 1 und in weiterer Folge auch bei der Finalsendung am 27. November nicht als Jurorin zur Verfügung stehen, teilte der ORF mit.