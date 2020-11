Corona: Katholische Kirche verschärft Maßnahmen

Die römisch-katholische Kirche in Österreich setzt wegen der aufgrund des Corona-Lockdowns ausfallenden Gottesdienste wieder verstärkt aufs Internet. Angeboten werden Gottesdienstübertragungen über Fernsehen, Radio und Soziale Medien. Dazu kommen weitere Online-Aktivitäten, mit denen die Kirche ihren seelsorglichen Aufgaben nachkommen will. Auf der Website der Erzdiözese Wien (www.erzdioezese-wien.at) wird etwa von Montag bis Samstag via Livestream jeweils um 12 Uhr der Gottesdienst aus dem Stephansdom übertragen.