Nicht alle Betroffene erhalten staatliche Hilfe

Nicht alle Betroffenen des Terroranschlages am 2. November in Wien bekommen staatliche Hilfe, da das Verbrechensopfergesetz in so manchem Fall zu kurz greift. Dies zeigt sich etwa am Beispiel eines Wiener Ehepaares - der Mann erlitt am Abend des Attentats einen Streifschuss, die Frau blieb unverletzt - allerdings nur physisch.