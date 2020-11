Wolfurt-Volleyballer bauen auf virtuelle Vitalität

Das bislang letzte Zweitligaspiel bestritten Wolfurts Volleyball-Herren am 25. Oktober. Gut möglich, dass die 1:3-Heimniederlage gegen Mils überhaupt das letzte Match der Pizunski-Crew im Jahr 2020 war. Doch trotz der Ungewissheit bleiben Sebastian Vonach und Co. am Ball und halten sich zweimal wöchentlich zusammen fit.