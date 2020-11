Steirische Polizei-Helden im Terroreinsatz

„Dieses Mal war alles anders“

Doch diesmal, in Wien, war alles anders! „Die Menschen waren so froh, dass wir da sind. Schulkinder sind zu uns gekommen und haben sich bedankt, dass wir auf sie aufpassen“, erzählt Baierl. Am Stephansplatz kamen ihnen zwei junge Menschen entgegen, entschuldigten sich aufrichtig bei ihnen. „Wofür?“, wollten die Polizisten wissen. Aus dem Gespräch ergab sich, dass sie Muslime sind und sich dafür schämen, was der Attentäter ihrer Heimat, ihrem Wien und den Menschen hier angetan hat.