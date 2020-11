Willem-Alexander und Maxima: Reicher als reich

Platz 12 der reichsten Familien in Holland

Sie sind damit auf Platz 12 der reichsten Familien der Niederlande. Es heißt, dass die Königsfamilie unter anderem einen erheblichen Aktienanteil an der Ölgesellschaft Royal Dutch Shell besitzt und natürlich wird der Hofstaat mit 40 Millionen vom Staat unterstützt. Und es kommt bald etwas dazu: Ab dem nächsten Jahr bekommt auch Kronprinzessin Amalia eine Apanage. Wenn sie am 7. Dezember 2021 ihren 18. Geburtstag feiert, erhält sie 1,5 Millionen Euro im Jahr.