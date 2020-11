Bayern bezwingt Wolfsburg 4:1 ++ Billa-Doppelpack

Das Frauenteam des FC Bayern München hat am Sonntag einen großen Schritt in Richtung Herbstmeistertitel in Deutschlands Fußball-Bundesliga gemacht! Carina Wenninger, Sarah Zadrazil und Co. setzten sich im Schlager der 9. Runde zu Hause gegen Serienmeister VfL Wolfsburg mit 4:1 durch, gewannen damit auch die neunte Saisonpartie und vergrößerten den Vorsprung auf den ersten Verfolger auf mittlerweile fünf Punkte.