Universität Klagenfurt forscht mit den Chinesen

Sie brauchen ein paar Millionen Schutzmasken? Stellen Sie sich auf einen Spießrutenlauf ein! Sie müssen mit Unternehmen im asiatischen Raum Kontakt aufnehmen, führen täglich etwa 50 Telefonate auf Englisch, Dolmetscher noch einmal so viele in anderen Sprachen und schicken noch unzählige E-Mails plus deren Übersetzungen hin und her.