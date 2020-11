„Gezogene Zähne bewahrt kein Zahnarzt auf“

„Die ganze Aktion ist eigentlich ein Wahnsinn. Gezogene Zähne müssen auch aus hygienischen Gründen entsorgt werden, so etwas hebt sich kein Kollege auf“, sagt Günter Gottfried, Präsident der oö. Zahnärztekammer zu dem ungewöhnlichen Vorfall in einer Ordination im Attergau: „Besonders bei Amalgamfüllungen handelt es sich ja um Sondermüll. Solche Zähne werden in einen Bottich geschmissen und später aufbereitet. Das darin enthaltene Quecksilber ist eine Gefahr für die Umwelt und muss deshalb recycelt werden.“