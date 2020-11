Auf einen Sprung in die Adria

Weil nur die Nationalspieler in den Bädern trainieren durften, hat WBV-Präsident Gert Lang im Sommer eine kuriose Trainingsalternative gefunden: Der begeisterte Segler hat ein Boot gechartert, ist mit der Truppe für eine Woche nach Kroatien gefahren, hat täglich in der Adria trainieren lassen. „Ein Super-Teambuilding“, sagt Sportdirektor Martin Diensthuber. „Leider dürfen jetzt dank der neuen Beschränkungen erneut nur unsere Nationalspieler Ribic, Lang und Popic in den Bädern trainieren. Ein derart mühsames Jahr haben wir seit der Vereinsgründung 1994 nicht mehr gehabt. Bitter ist, dass uns manche Kinder künftig wegbleiben werden.“