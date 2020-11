Vettels neuer Boss: „Es ist eine Frage des Kopfes“

Formel-1-Fahrer Sebastian Vettel ist am Sonntag (11.10 Uhr MEZ, im LIVETICKER auf sportkrone.at) beim Grand Prix der Türkei in der für ihn selten gewordenen Position eines „Titelverteidigers“. Der Deutsche hat 2011 die bisher letzte Austragung des Rennens aus der Pole Position gewonnen - in einem Red Bull auf dem Weg zu seinem zweiten WM-Titel. Nun bleiben ihm von sechs Jahren Ferrari noch vier Rennen und die Erinnerung an bessere Zeiten, ehe er 2021 zu Aston Martin wechselt. Sein zukünftiger Boss Otmar Szafnauer ist aber überzeugt: Bei Vettel ist es nur eine Frage des Kopfes.