Steirische Nixe hat eine neue Liebe

Und so nimmt die ehemalige Spitzenschwimmerin ab 1. Jänner ihr Amt beim steirischen Triathlonverband in Angriff. „Mein Schwerpunkt liegt logischerweise im richtigen Schwimmtraining, ein ganz wichtiger Punkt beim Triathlon. Da ist in der Ausbildung noch Luft nach oben. Das hab ich bei einem Wettkampf im Sommer gesehen. Obwohl ich schon länger nicht mehr ernsthaft trainiere, bin ich bei einem Triathlon in Podersdorf beim Schwimmen trotzdem Erste geworden. Wenn du im Triathlon-Weltcup eine Chance haben willst, muss du schon eine Zeit schwimmen wie in einem A-Finale bei österreichischen Meisterschaften.“

Mehr Schwimmflächen

Die 37-Jährige wird künftig mit dem Jugend-Kader trainieren, der im Triathlon den Weg des Leistungssports gehen will. Und da der Sport boomt, soll 2021 auch ein Landesleistungszentrum entstehen.