Ab zum FC Liverpool? David Alaba lächelt nur …

Alaba ist freilich mit seinen 28 Jahren erfahren genug, um sich im Fall der Fälle nicht zu verplappern - die Medienschulung des FC Bayern ist in dieser Hinsicht äußerst streng und erfolgreich. So waren Weichselbraun und mit ihr alle Zuschauer vor Ort und via TV am Ende genauso schlau wie zuvor. Immerhin lächelte der via Skype zugeschaltete Alaba bei seiner Nicht-Beantwortung der Frage ...