ORF-„Millionenshow“: Neunter Millionär am Montag?

Am Montag, dem 16. November 2020, schafft Christoph Götzendorfer den Sprung in die Mitte. Eines kann bereits verraten werden: Der Exportleiter aus Oberösterreich wird es bei Armin Assinger in dieser neuen Ausgabe der „Millionenshow“ um 20.15 Uhr in ORF 2 weit bringen und könnte laut ORF den Durchlauf bis zur „Millionenfrage“ schaffen.