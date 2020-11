„Wir erwarten leider einen Ansturm auf Spitäler“

Viele mit Vorerkrankungen

Der Großteil der Patienten sei zwischen 30 und 70 Jahre alt, viele mit Vorerkrankungen. Greifen die Maßnahmen nicht, wird „ein Ansturm“ erwartet. Und die Zahlen steigen weiter: Am Montag waren insgesamt 213 Oberösterreicher an oder mit Corona verstorben (63 davon lebten zuletzt in Seniorenheimen). Mit Stand 17 Uhr galten 12.802 Landsleute als Covid-19-positiv, 29.411 waren unter Quarantäne. Erneut starben zehn Landsleute.