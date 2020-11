Corona-„Blindflug“: Opposition weiter unzufrieden

Auch FPÖ-Gesundheitssprecher Gerhard Kaniak kritisierte das Fehlen konkreter Informationen. Verärgert zeigte er sich darüber, dass Anschober sich nicht habe festlegen lassen, ob es schon während dieser Woche zu Verschärfungen kommen wird oder nicht. Und das, obwohl man laut dem ebenfalls anwesenden Geschäftsführer der Gesundheit Österreich GmbH, Herwig Ostermann, die jüngst getroffenen Maßnahmen frühestens am Donnerstag oder Freitag evaluieren könne. Auf die Frage, was einzelne Maßnahmen bringen, habe er keine konkreten Antworten bekommen, so der Abgeordnete.