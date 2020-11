Neue Trasse für B68: Baustart für 2023 geplant

Mehrkosten von 4,5 Millionen Euro

Die neue Straße kann damit nicht mehr neben dem Bach führen. Eine neue Trassenvariante musste her, was zu einer zeitlichen Verzögerung und zu Mehrkosten von 4,5 Millionen Euro (!) führte. Die neue Trasse ist nun parallel zur L201 vorgesehen. „Dazu werden die Unterlagen derzeit überarbeitet, sämtliche Berechnungen nachgeführt und die Bauphasen des geänderten Projektes neu überarbeitet. Diese Unterlagen werden danach als Änderung an die UVP-Behörde übermittelt“, heißt es vom Land Steiermark.