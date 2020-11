Afghanistan will Friedensgespräche neu bewerten

Die Gespräche der militant-islamistischen Taliban mit Vertretern der afghanischen Republik haken derzeit an ganz Grundsätzlichem - so ist im Laufe des Prozesses ein Streit um Verfahrensfragen entbrannt. Die Taliban fordern als Grundlage der Gespräche ein Abkommen mit den USA, das die Islamisten Ende Februar unterzeichneten. Kabul lehnt dies ab, weil sie an dem Deal zwischen den USA und den Taliban damals nicht beteiligt worden waren. Danish warf den Taliban vor, nicht an einer friedlichen Lösung interessiert zu sein.