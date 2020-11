Sekundenschlaf: Fünf Verletzte bei Seriencrash

Der 52-Jährige war auf der B178 in Richtung St. Johann in Tirol unterwegs, als er gegen 18.15 Uhr wegen des Sekundenschlafs plötzlich auf die Gegenfahrbahn kam. „Dort kollidierte er dann seitlich mit dem Wagen eines 51-jährigen Deutschen und in weiterer Folge frontal mit dem Pkw einer Salzburgerin (22)“, heißt es im Polizeibericht.