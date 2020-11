Der Cup soll die lange Sturm-Pause verkürzen

Aufgrund der Länderspielpause würde das nächste Pflichtspiel für Sturm erst am 21. November anstehen. Eine viel zu lange Spielpause, die man unbedingt verhindert möchte. „Ich werde mit dem ÖFB reden, ob wir den Cup-Nachtrag gegen Innsbruck früher nachholen und bereits in der Teampause absolvieren können. Dann würden wir uns auch eine englische Woche ersparen“, erklärt Schicker, dessen Mannen am kommenden Freitag (13. 11.) außerdem ein Testspiel gegen Zweitligaklub OÖ Juniors bestreiten. Sofern die Corona-Seuche nicht neuerlich dazwischenfunkt.