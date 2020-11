Michael J. Fox spricht über seine dunkelste Stunde

Seit fast 30 Jahren leidet Michael J. Fox an der unheilbaren Krankheit Parkinson. Seine Lebensfreude, aber auch seinen Lebensmut ließ sich der „Zurück in die Zukunft“-Star all die Jahre nicht nehmen - jedenfalls nicht, bis zu zwei weiteren Schicksalsschlägen, die er beide 2018 ertragen musste. Im Interview mit dem „People“-Magazin sprach der Schauspieler nun über die dunkelsten Stunden seines Lebens und verriet: „Tiefer ging es nicht!“