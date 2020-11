St.-Pölten-Frauen nach 2:0-Sieg in CL-Quali weiter

Die „Wölfinnen“ feierten am Mittwochnachmittag in der NV Arena einen hochverdienten 2:0-Heimsieg über den Kosovo-Vertreter KFF Mitrovica. Die Tore erzielten Jennifer Klein (26.) nach Flanke von Isabelle Meyer per Kopf und Kapitänin Jasmin Eder (61.), die nach einem Strafraum-Foul an Meyer den fälligen Elfmeter sicher verwandelte.