Abgesagt: Sturm und Hartberg spielen nicht

Nach den schlimmen Terroranschlägen in Wien und der darauffolgenden dreitägigen Staatstrauer sagte der Österreichische Fußballbund alle Veranstaltungen in diesem Zeitraum ab. Darunter die ÖFB-Cup-Spiele von Allerheiligen (daheim gegen Amstetten) und Hartberg (in Wien bei der Austria) sowie auch das Heimspiel des SK Sturm am Mittwoch in Liebenau gegen Wacker Innsbruck.