Zu den Wurzeln der fleischlichen Genüsse

Anreiz für die Bauern

„Die Bauern müssen einen Anreiz haben, weiter zu machen“, sagt Leitner, der am Freitag in Leutasch sein neues Metzgereigeschäft eröffnet hat, „also müssen sie g’scheite Preise für ihre Tiere erhalten“. Und auf Kundenseite spüre er eine immer größere Ablehnung gegen Fleisch, das Tausende Kilometer herumgekarrt wurde und dessen Herkunft unklar ist. Der Regionalitätsfan holte „seelenverwandte“ Partner ins Boot: Claudia und Michael Kogler, Betreiber des Innsbrucker Restaurants „Die Wilderin“. „Wir spielen das alles, immer und überall Spiel nicht mit“ heißt es in der Selbstdarstellung des Lokals, auf dessen Speisekarte neben jedem Gericht der Herkunftsbauer steht.