Auch App geplant: Software erkennt „Corona-Husten“

Erfolgsquote bei asymptomatischen Fällen bei 100 Prozent

Um das System die Unterschiede zu lehren, wurden Tausende an Hörproben ausgewertet, die Freiwillige den Wissenschaftlern über das Internet zugesandt hatten. Das Ergebnis ist erstaunlich: In 98,5 Prozent der durch andere Tests bestätigten Fälle, die spürbar unter ihrer Covid-19-Erkrankung litten, zeigte die Software ebenfalls ein positives Resultat. Bei asymptomatischen Fällen lag die Erfolgsquote sogar bei 100 Prozent, berichteten die US-Forscher im Medizin-Journal „IEEE Journal of Engineering in Medicine and Biology“.