Stille „Ablöse“ bei Rapid: Hiden statt Hofmann

Heute (21 Uhr) trifft die erste Mannschaft von Rapid in der Europa League auf Molde. Das Präsidium tat sich die Reise nach Norwegen nicht an. In Corona-Zeiten repräsentieren nur die Spieler. Gegen Arsenal wurde die große Bühne trotz des 1:2 genutzt. Heute wird es auch darauf ankommen, wie frisch die Kühbauer-Truppe ist. 55 Stunden im Hotel gefangen - nur von zwei Trainings und einem Kurz-Trip auf eine Aussichtsplattform unterbrochen - das schlaucht auch mental. Viel Zeit, um sich mit dem heutigen Gegner zu beschäftigen.