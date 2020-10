Zehn Cent für mehr Tierwohl

Österreich gehört zu den Ländern mit den höchsten Tierwohlstandards und liegt unter 50 Staaten weltweit auf Platz 1. Dennoch: man darf sich in diesem so wichtigen Punkt nicht nach „unten“ orientieren, sondern muss weiter an Verbesserungen arbeiten. Und das hat Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger getan. Künftig erhalten Landwirte satte 35 Prozent Investitionsförderung wenn - ja, wenn sie ihre Stallungen tiergerechter bauen. Dabei werden Platzangebot, Beschäftigungsmaterial oder auch Stroheinstreu berücksichtigt. Ab 2022 wird es für Bauten, die nur die gesetzlichen Mindeststandards erfüllen, keinen Cent mehr geben. Um dies zu finanzieren werden jährlich 120 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. „Dies kann man als Meilenstein bezeichnen“, so die Ministerin.