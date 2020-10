Wie Betrüger aus der Corona-Krise Profit schlagen

In Österreich gab es auch schon Fälle mit Betrügern in Schutzanzügen, die an der Haustüre Covid-Schnelltests machen oder Desinfektionsmittel verkaufen wollten.

Auch hier ist besondere Vorsicht vor unseriösen Geschäften geboten! In den meisten Fällen sind das alles Tricks, um in die Wohnungen zu kommen, wie bei der Masche mit falschen Handwerkern oder Polizisten.