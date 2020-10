Juan Diego Flórez: „Die Musik gibt uns Hoffnung“

Was vermissen Sie in Zeiten wie diesen besonders?

Vor einigen Tagen erhielt ich ein Foto von meiner Familie in Lima. Es gab eine große Tafel auf der Straße, auf der die Leute schreiben konnten, was sie tun möchten, wenn die Pandemie vorbei ist. Ein Junge hat geschrieben, dass er gerne wieder in „Sinfonía por el Perú“, meiner Stiftung in Peru, Musik machen würde. Diese Stiftung hilft benachteiligten Kindern und Jugendlichen, ihr Leben mit Musik zu verbessern. Ich vermisse es auch, die jungen Menschen besuchen zu können und zu sehen, wie sie sich verbessert haben, und ihre Begeisterung zu spüren. Leider sind die Beschränkungen in Peru immer noch sehr groß und die Kinder können weder zur Schule noch in unsere Zentren gehen, aber wir freuen uns alle darauf, bald wieder zusammen Musik zu machen.