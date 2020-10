1500 Bio-Freilandhühner vor Schlachtung gerettet

Die Tierretter von Gut Aiderbichl waren erschüttert, wie schlecht der Zustand einiger Biohühner war, die in der heutigen Gesellschaft wie Wegwerfprodukte behandelt werden. „Diese Denkweise, die wir von Betreibern von Legehennen kennen, widerstrebt unserer Tierschutz-Grundeinstellung in jeder Hinsicht. Leider ist es in der heutigen Zeit fast schon normal, dass Biohühner nach 18 Monaten zum Schlachter kommen, da ihre Legeleistung nicht mehr ausreichend rentabel ist“, erzählt Gut Aiderbichl-Geschäftsführer Dieter Ehrengruber. Die Tiere werden jetzt in ihrem neuen Zuhause liebevoll versorgt.