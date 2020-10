Alte Volksschule ist ein neuer Künstler-Hotspot

„Das erst frisch geborene Vorhaben basiert auf drei Säulen: Musik, textile Kunst und Bildung. Außerdem soll es dazu dienen, Talente zu finden und zu fördern“, erklärt Carolin Berger, die mit Unterstützung der Gemeinde die ehemalige Volksschule in der Überfuhrgasse zum Aufblühen bringen will. Für einige Zeit stand das Schulgebäude leer, nachdem man ein neues in Obermillstatt errichtet hatte.