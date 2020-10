Ausgebooteter Özil scherzt über Rapids Strebinger

Wie gewohnt lief Strebinger am Donnerstagabend mit einem Helm am Kopf auf. Ein Anblick, der Özil an eine Goalie-Legende erinnerte: „Was für eine Woche für meinen Freund Petr Cech! Am Dienstag: Für den Premier-League-Kader des FC Chelsea nominiert. Donnerstag: In der Startelf des SK Rapid gegen seinen Ex-Klub. Gratulation, Bro“, lacht er via Twitter.