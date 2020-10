Titelverteidiger Wiesberger in Italien vorerst 16.

Titelverteidiger Bernd Wiesberger ist am Donnerstag mit einer guten Runde in die Italian Open der Golf-Profis gestartet. Der im Vorjahr in Rom erfolgreiche Burgenländer blieb bei seiner 67er-Runde auf dem Chervo GC am Gardasee fünf unter Par und reihte sich damit auf dem geteilten 16. Platz ein.