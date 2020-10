Rosberg wird Teamchef - neues Duell mit Hamilton

„Die Serie bietet eine einmalige Gelegenheit, nicht nur das globale Bewusstsein für den Klimawandel zu stärken, sondern auch Maßnahmen im Kampf dagegen anzuregen“, sagt Rosberg. In dieser Offroad-Rennserie Extreme E wird mit Elektro-SUV gefahren, an Orten, an denen bereits heute die Folgen des Klimawandels sichtbar sind - und ohne Zuschauer, um die Umwelt zu schonen. Ins Leben gerufen wurde die neue Serie von Formel-E-Macher Alejandro Agag. Sie startet im Jänner in die erste Saison.