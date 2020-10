Dieb entkommt trotz zweier Tankstopps der Polizei

Obwohl ihm die Polizei auf den Fersen war, weil er vermutlich Waren in einem Baumarkt gestohlen hatte, hielt der Verdächtige nicht nur an einer, sondern sogar bei zwei Tankstellen an. Allerdings füllte er erst bei seinem zweiten Stopp Benzin nach. Er tankte, bezahlte und machte sich dann wieder auf den Weg.