Bisher 350.000 Mitarbeiter im Tourismus getestet

Bisher sind in Österreich im Rahmen des Projekts „Sichere Gastfreundschaft“ mehr als 350.000 Corona-Tests an rund 83.000 Mitarbeitern in rund 5500 Tourismusbetrieben durchgeführt worden. „Das Angebot wird gut angenommen, die Nachfrage steigt kontinuierlich. Wirt wollen unsere Gäste bestmöglich schützen“, zeigte sich Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) am Dienstag per Aussendung zufrieden. Mit 1. November wird das Testprogramm zeitlich verlängert und ausgeweitet.