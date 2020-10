Jean-Claude Van Damme rettete Chihuahua das Leben

Laut der Tierschutzorganisation Vier Pfoten werden Rassehunde häufig in Mittel- und Osteuropa gezüchtet und in Westeuropa verkauft. Für kriminelle Tierhändler sei das ein „lukratives Geschäft“. So sei etwa der Preis für Chihuahua in Norwegen zehnmal höher als in Bulgarien. Die Organisation forderte striktere Maßnahmen gegen illegale Züchter und Tierhändler.