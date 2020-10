„Der Lärm wird zur Belastung“

Dieses Jahr sei es besonders schlimm. Seit Juli knallt es regelmäßig. Werden Sperrstunden eingehalten, beginnt der Lärm bereits um 5 Uhr und endet meist erst um 20 Uhr. „Oft knallt es aber mitten in der Nacht“, ist die Leserin verzweifelt. Ihr reicht es endgültig. Sie will sich an die Volksanwaltschaft wenden und auch Tierschutzorganisationen einschalten. „Das sind kriegsähnliche Geräusche, das kann weder für Mensch noch Tier gesund sein“