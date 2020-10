Crash mit Motorrad! Weltmeister schwer gestürzt

Was war passiert? Rund 35 Kilometer vor dem Ziel kämpfte Alaphilippe mit Van der Poel und Van Aert um den Sieg, als plötzlich das Begleit-Motorrad am rechten Straßenrand seine Fahrt verlangsamte. Alaphilippe reagierte nicht, rauschte mit voller Geschwindigkeit in das unvermutete Hindernis, stützte schwer und schrie vor Schmerzen. Kollegen und Betreuer befürchteten schlimme Verletzungen. Aber der 28-jährige Franzose hatte offenbar Glück im Unglück.