Buch aus Grazer Bibliothek in Italien aufgetaucht

Ein verlorenes Buch aus der Steiermarkischen Landesbibliothek in Graz ist in Udine gefunden und der Grazer Bibliothek zurückerstattet worden. Entdeckt wurde das Buch - eine Ausgabe von Laura Freudenthalers „Geistergeschichte“ - von einem Carabiniere der Einheit für den Schutz des Kulturerbes von Udine (TPC), während er außerhalb des Dienstes auf einer Straße in Udine spazieren ging.