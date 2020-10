Gerissene Schafe: DNA-Analyse brachte Klarheit

Nachdem Anfang Oktober tote Schafe auf einer Alm in Innervillgraten (Bezirk Lienz) und einer Heimweide in Jochberg (Bezirk Kitzbühel) aufgefunden worden sind, liegen nun die Ergebnisse der DNA-Analysen vor. Demnach konnte für die gerissenen Tiere in Osttirol ein Wolf aus der italienischen Population nachgewiesen werden, in Jochberg dagegen war ein Fuchs für die Risse verantwortlich, teilte das Land am Freitag mit.