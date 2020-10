Bullen machen hinten dicht

Marsch kann fast aus dem Vollen schöpfen

Trainer Jesse Marsch kann somit im Zweitrunden-Cupspiel bei Bundesliga-Rivale St. Pölten am Samstag (14.45) beinahe aus dem Vollen schöpfen – lediglich Antoine Bernede fällt nach seinem zweiten Schienbeinbruch binnen 13 Monaten weiterhin aus. In der niederösterreichischen Landeshauptstadt geht es für die Mozartstädter natürlich nicht nur um den Einzug in die nächste Runde, sondern auch um eine gelungene Generalprobe für den Königsklassen-Auftakt am Mittwoch gegen Lok Moskau.