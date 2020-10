Zu schnell unterwegs: Betrunkene kam von Straße ab

Die 26-jährige Wolfsbergerin war mit ihrem Pkw auf der Mießbergstraße, im Bereich von Loibach, Gemeinde Bleiburg in Richtung Raunjak unterwegs. Die Frau gab bei der Polizei an, dass sie zu schnell unterwegs war und deshalb die Kontrolle über ihr Auto verlor. In Folge kam die Frau bei einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug wurde über die dortige Böschung in die Wiese geschleudert und kam nach mehrmaligem Überschlagen in einer Wiese zum Stillstand. Die 26-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und von der Rettung ins LKH Wolfsberg verbracht. Ein Alkotest verlief positiv.