Kurz fordert von Ländern „dringend“ Verschärfungen

Angesichts österreichweit steigender Corona-Infektionszahlen - am Vortag wurde mit 1335 Neuinfektionen der Allzeitrekord gemessen - hat sich Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Donnerstag mit einem schriftlichen Appell an die Bundesländer gewandt. In mehreren davon hätten die Zahlen ein „sehr besorgniserregendes Ausmaß“ erreicht, was verschärfte Maßnahmen dort dringend notwendig mache. Doch auch an die Bevölkerung erging die Bitte, die Lage ernst zu nehmen.